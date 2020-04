Da "Musica che unisce" più di 7.500.000 euro alla Protezione Civile

Quasi 73mila cittadini, nella serata di "Musica che unisce", andata in onda martedì 31 marzo, e nelle 24 ore successive hanno voluto manifestare la loro straordinaria generosità; ammontano, infatti, a oltre 7 milioni e mezzo di euro, per la precisione 7.646.843 euro, le donazioni arrivate alla Protezione Civile grazie all'evento che ha visto la partecipazione di numerosi artisti

Un grande momento di condivisione dimostrato anche dai dati social: "Musica che unisc"e ha avuto, infatti, oltre 443 mila interazioni social e l'hashtag #musicacheunisce è stato in tendenza in Italia al primo posto per tutta la durata del programma e fino al mattino successivo, è stato, inoltre, al secondo posto tra gli argomenti più commentati in tutto il mondo.