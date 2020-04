Steve Hackett suona "Blood On The Rooftops" dei Genesis

Come molti musicisti in tutto il mondo, anche l'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett sta pubblicando una serie di clip per intrattenere i fan in questo periodo in cui siamo un po' tutti bloccati a casa a causa della tragica epidemia di Covid-19.

Hackett, ormai da una dozzina di giorni, sta pubblicando sul suo canale YouTube dei video in cui suona da casa sua dei pezzi tratti dal suo repertorio oppure da quello dei Genesis. Il 70enne musicista londinese ha spiegato con parole molto chiare e semplici la sua iniziativa: “So che la maggior parte di noi sono bloccati a casa a causa del virus. Quindi ho pensato di fare una serie di brevi video per provare a tirarvi su il morale.”

Nei giorni scorsi Hackett ha lasciato la chitarra per suonare qualche nota all'armonica, mentre, più di recente, ha pubblicato una clip mentre esegue la intro della canzone dei Genesis “Blood On The Rooftops” - scritta dallo stesso Hackett insieme a Phil Collins - inclusa nell'album “Wind & Wuthering” del 1976, l'ultimo di Hackett con la band inglese.

Steve Hackett è entrato a far parte dei Genesis nel dicembre 1970 e ne è uscito nel 1976. In questo periodo di tempo con la band ha inciso gli album “Nursery Cryme” (1971), “Foxtrot” (1972), “Selling England by the Pound” (1973) (leggi qui la nostra recensione), “The Lamb Lies Down on Broadway”, “A Trick of the Tail” (1976) e “Wind and Wuthering” (1976).