Lady Gaga pubblica la copertina di "Chromatica"

Lady Gaga, attraverso i suoi social network, ha pubblicato quella che dovrebbe essere la grafica del suo prossimo e sesto album "Chromatica", che giungerà a quasi quattro anni dal precedente “Joanne” (leggi qui la nostra recensione).

L'uscita del disco era programmata per il prossimo 10 aprile, ed era stata anticipata dal primo singolo “Stupid Love”, ma Lady Germanotta, alla luce della diffusione della pandemia da Coronavirus, ha deciso di rimandare la sua pubblicazione più avanti nel 2020.

L'immagine dell'intestazione sulle sue pagine Facebook e Twitter è stata aggiornata con uno sfondo verde con testo rosa che recita: "In Chromatica nessuna cosa è più grande di un'altra".

Quanti seguono le vicissitudini discografiche di Lady Gaga credono che "Chromatica" potrebbe includere un duetto con Ariana Grande. La Grande ha infatti condiviso una sua foto insieme a Gaga sulla sua pagina Instagram, sottotitolando il post: "Buon compleanno a un letterale angelo che ha cambiato la mia vita in molti modi!". Tra le altre possibili collaborazioni presenti nel disco si vocifera anche quella della formazione K-Pop Blackpink.

Gaga ha così spiegato la decisione di rinviare la pubblicazione del nuovo album:

“Questo è un momento frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l'arte sia una delle cose più potenti che possediamo per darci gioia e guarigione a vicenda in periodi come questo, non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto quello che accade durante questa pandemia globale."