John Taylor ha avuto il Coronavirus, ora è guarito

Il bassista dei Duran Duran John Taylor qualche settimana fa ha contratto il Coronavirus q risultando positivo al test, ora è guarito e sta bene.

A comunicarlo è stato lo stesso 59enne musicista britannico con un messaggio pubblicato sui suoi social network:

Taylor ha detto di avere pubblicato la sua esperienza per alleviare i timori della gente per questa malattia:

“Sto parlando in risposta all'enorme quantità di paura generata dalla pandemia, in parte del tutto giustificata, e il mio cuore si rivolge a tutti coloro che hanno dovuto affrontare la perdita e il reale dolore. Ma voglio farvi sapere che non è sempre un assassino, e possiamo e batteremo questa cosa. Mando amore a tutti i miei amici e fan, in particolare in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e in tutte le parti del mondo che ho avuto la fortuna di visitare durante i miei viaggi con i Duran Duran. Non vedo l'ora di tornare sul palco per condividere nuova musica, amore e gioia. State al sicuro, restate connessi e siate creativi! Con amore John.”