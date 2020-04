Deep Purple, posticipata ad agosto l’uscita del nuovo album ‘Whoosh!’

A causa dell’emergenza Coronavirus - o “The Dreaded Lurgy”, come ha deciso di chiamare il virus il frontman dei Deep Purple rifacendosi, ha spiegato sul suo sito web, a una sceneggiatura della trasmissione radiofonica britannica “Goon Show” trasmessa nel 1954 - la storica formazione hard rock britannica ha deciso di posticipare l’uscita del suo nuovo album, “Whoosh!”.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, Ian Gillan ha fatto sapere che l'ideale seguito di “Infinite” del 2017 non uscirà il 12 giugno come precedentemente annunciato ma sarà pubblicato il prossimo mese di agosto.

Spiegando i motivi per cui la nuova prova sulla lunga distanza dei Deep Purple - anticipata dal singolo “Thow my bones” - non vedrà la luce nel giorno prestabilito, il frontman del gruppo ha detto:

“Per ogni azione c'è una reazione uguale e opposta. Beh, non esattamente in questo caso; più causa ed effetto, dove quest'ultimo è spesso più grande del primo. Le linee di distribuzione (le vendite fisiche di CD, vinile, cassette (?) ecc.) e i negozi sono chiusi fino a quando The Dreaded Lurgy [Coronavirus] non farà indigestione.”

Ian Gillan ha poi aggiunto:

“Pertanto, dal momento che ci sono ancora molti di noi che adorano tenere tra le mani un disco nuovo, e seguendo i consigli della nostra magnifica etichetta, abbiamo deciso di posticipare l’uscita di ‘Whoosh’ ad agosto.”

La voce dei Deep Purple, raccontando di come sta vivendo questo periodo, ha raccontato: