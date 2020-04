Rolling Stones, Keith Richards ricorda Muddy Waters con un video del live del 1981

Ieri 4 aprile, nel giorno in cui ricorre il compleanno di Muddy Waters, l'addetto alle sei corde dei Rolling Stones Keith Richards ha voluto ricordare il grande bluesman scomparso nel 1983. Il chitarrista degli Stones ha condiviso sui social un video del concerto andato in scena nel 1981 presso la Checkerboard Lounge che ha visto il gruppo di “Let it bleed” condividere il palco con il musicista considerato il padre del blues di Chicago.

Il video - la cui versione integrale è riportata di seguito - condiviso su Instagram da Keith Richards vede i Rolling Stones eseguire insieme a Muddy Waters il brano “Baby please don't go”. Il 10 luglio 2012 è stato pubblicato l’album live “Live at the Checkerboard Lounge, Chicago 1981”, composto da un CD e un DVD, che testimonia il concerto registrato il 22 novembre 1981 presso la venue di Chicago.