Bonehead chiede a Liam Gallagher di riunire gli Oasis

Lo scorso 19 marzo Liam Gallagher (in foto), attraverso un post pubblicato su Twitter, invitava il fratello Noel a prendere in considerazione l’idea di riunire gli Oasis e organizzare un concerto di beneficenza al termine di questo periodo, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Dopo che il già chitarrista e principale autore del gruppo di “Wonderwall” ha declinato l’invito raccontando in una recente intervista di aver preso in considerazione l’idea di tornare in attività con il fratello solo per zittirlo, Bonehead - con un tweet condiviso ieri, 4 aprile - è intervenuto chiedendo all’ex voce della formazione di Manchester di tornare a suonare insieme.

A margine del listening party del disco degli Oasisi “(What's the story) Morning glory?” del 1995 organizzato su Twitter dal frontman dei Charlatans Tim Burgess, il chitarrista della formazione originale della band di “Supersonic” - all’anagrafe Paul Benjamin Arthurs - ha scritto su Twitter: “Dovremmo davvero tornare insieme. Che ne dici Liam Gallagher?”

We really should get back together. What you saying @liamgallagher — Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) April 4, 2020

Durante l’evento-ascolto virtuale del secondo album in studio degli Oasis, Bonehead ha raccontato qualche aneddoto dietro le canzoni dell’album. A proposito di “Wonderwall”, il già addetto alle sei corde della band britannica ha spiegato: “Liam ascoltò le parti di basso e batteria una volta registrate, non credo che nessuno di noi avesse ascoltato la canzone fino a quando non fummo in studio. [Liam disse] “Non la canterò, sembra una canzone di merda reggae.”

Liam came in to listen to the bass and drums when they were recorded, don’t think any of us had heard the song till were in the studio. “I’m not singing that, it sounds like a shit reggae song” it does as well when you strip it to bass and drums. — Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) April 4, 2020

Tra le altre cose, Bonehead ha inoltre rivelato che quando Noel suonò per la prima volta il pezzo “Champagne Supernova” fu un momento commovente. “Che canzone. Liam la canta live solo con la sua voce e il pianoforte ed è maestoso. Noel l’ha suonata in acustico per la prima volta a noi nel retro del bus durante il tour negli Stati Uniti. Ho pianto. Sono del segno del Cancro, sapete.”

Champagne Supernova. What a song. Liam sings it live now with just his voice and piano and it’s majestic. Noel first played us this on the back lounge of the tour bus in the USA on acoustic. I cried. Again. I’m a cancerean you know. — Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) April 4, 2020

Durante la prima tappa del tour di Liam Gallagher a supporto del suo ultimo album “Why me? Why not” (leggi qui la nostra recensione) - che lo scorso febbraio ha fatto tappa anche in Italia per due date a Roma e a Milano - l'11 novembre 2019 Bonehead ha raggiunto sul palco della Motorpoint Arena di Cardiff, in Galles, il già frontman degli Oasis per eseguire insieme a lui alcuni brani come, tra gli altri, "Gas panic!”, ”Rock'n'Roll Star", "Morning Glory", "Stand by Me", "Wonderwall", "Supersonic" e "Roll Whit It”.