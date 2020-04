I Guns N' Roses condividono alcuni video live sui social per i fan in quarantena

Axl Rose e soci hanno deciso di allietare le giornate dei loro fan, tenuti a stare a casa per tutelare sé stessi e gli altri dalla diffusione del Coronavirus, condividendo sui social alcuni video live tratti dai concerti dei Guns N’ Roses.

L’ultima clip pubblicata su Instagram, intitolata “Axl time”, vede protagonista la voce della band di “Welcome to the Jungle”, accompagnato dagli altri componenti della formazione losangelina - nel video vengono inquadrati anche Duff McKagan e Richard Fortus -, durante l’esecuzione dal vivo del brano “Dead horse”, tratto dall’album “Use your illusion I” del 1991.

Giorni fa il protagonista di una clip live condivisa sui social è stato Slash. Il filmato vede l’addetto alle sei corde dei Guns N' Roses impegnato nell’assolo di chitarra sempre della canzone “Dead horse”.

Ecco il video del brano incluso nel terzo album in studio dei Guns N’ Roses: