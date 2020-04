Le brevi di oggi, 5 aprile: Gerard Way (My Chemical Romance), Bon Iver, Tony Iommi

Il già chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi ha annunciato un asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all’ente benefico dell’ospedale Heartlands di Birmingham e offrire il proprio aiuto in questo periodo caratterizzato dall'emergenza Coronavirus. In un post condiviso sui social il musicista ha detto: “Stavamo per annunciare una ‘serata di beneficenza con Tony Iommi’ per raccogliere fondi per gli ospedali di Birmingham, quando questo terribile virus ha colpito. Ora che tutti gli eventi di beneficenza sono stati cancellati, volevo ancora fare qualcosa per aiutare. Quindi, ho messo insieme alcune delle mie cose per un’asta. Tutti i soldi raccolti andranno all'ente benefico dell'ospedale Heartlands di Birmingham.”

L’asta dovrebbe partire il prossimo lunedì, 6 aprile. Maggiori dettagli arriveranno tramite i canali social di Tony Iommi.

Justin Vernon ha presentato dal vivo una nuova canzone dei Bon Iver, intitolata “Things behind things behind things” durante il live streaming di un evento virtuale in cui Bernie Sanders ha discusso dell’emergenza Covid-19. Durante la performance - che è disponibile nel video, riportato di seguito, da 01:02:30 - Vernon ha eseguito live il succitato nuovo brano (nella clip a 1:10:45), la canzone dei Bon Iver “Towers” e la title track di “Blood Bank Ep” (leggi qui la nostra recensione sulla ristampa del disco per il decimo anniversario dell’uscita dell’album), la cover di “With God on our side” e “Times they are a-changin’” di Bob Dylan.

Gerard Way ha pubblicato una raccolta di canzoni inedite che ha intitolato “Distraction or despair”. In un post pubblicato su Facebook il frontman dei My Chemical Romance ha scritto: “Ciao a tutti, in questo periodo di incertezza ho voluto iniziare a caricare alcune cose inedite. Così le persone possono avere qualcosa da ascoltare. Solo per la voglia di condivisione. Ho un sacco di queste canzoni, dato che Doug e io abbiamo registrato qualche pezzo qua e là nel corso degli anni. Alcuni di questi brani, come 'Phoning it in', avevo in mente di pubblicarli come singoli, e potrei ancora farlo a un certo punto quando li finisco, ma ho pensato perché no. È bello condividere. Chissà se alcune di queste cose sarebbero mai uscite?”

La voce del gruppo di “The black parade”, nel messaggio condiviso sui social - accompagnato da un’immagine delle sue corde vocali -, ha poi comunicato che è possibile ascoltare la serie di canzoni su SoundCloud e ha invitato i fan a visitare il seguente Linktree dove è indicato anche il sito di una raccolta fondi per sostenere attività di risposta all’emergenza Coronavirus.

