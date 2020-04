Come fare un live stream su YouTube

La maggior parte dei concerti domestici che in questa fase dominata dal Covid19 abbondano online fatica non solo ad ottenere notizie, ma soprattutto ad emergere tra le ricerche degli utenti su YouTube. Accade perchè, comprensibilmente, la maggior parte degli artisti procede alla loro erogazione concentrandosi sull'esibizione e tralasciando gli accorgimenti tecnici necessari a offrire alla performance una possibilità più concreta di aumentare la propria visibilità ed il proprio pubblico.

Di seguito, 3 slide essenziali che BuzzMyVideos ha redatto come 'best practices' da osservare. Un consiglio per gli artisti che è il primo dei due contributi che Rockol, grazie a questa partnership, ha voluto preparare. Il secondo sarà annunciato domani.