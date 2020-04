Noa, un concerto su Facebook per l’ospedale di Bergamo: video

Achinoam Nini, in arte Noa, ha tenuto “un concerto acustico virtuale” per promuovere la campagna organizzata da CESVI per raccogliere fondi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e per offrire il proprio sostegno a una delle città italiane più colpite dal Coronavirus. Prima di dare il via alla performance, trasmessa in diretta ieri sera 4 aprile sulla sua pagina Facebook, la cantante israeliana, accompagnata dal chitarrista e collaboratore di lunga data Gil Dor, ha detto: “Eccoci qui in questo folle periodo, con il Coronavirus che ci tiene tutti a casa.” Ha poi aggiunto:

“Sono davvero molto felice di essere qui, questa è la mia casa, lo studio di casa dove Gil e io lavoriamo […] Questa è la nostra casa e noi canteremo delle canzoni per voi. Naturalmente questa sera è dedicata all’Ospedale di Bergamo. Stiamo raccogliendo fondi per questo Ospedale, potete trovare il link nella didascalia.”

Noa ha aperto il live con una canzone - cantata in italiano - che, ha raccontato l’artista durante la diretta, ha scritto qualche giorno fa per il suo pubblico e per gli amici in Italia. Ecco il video del concerto:

Lo scorso 30 marzo Noa aveva annunciato il concerto ricordando il video per la canzone “Beautiful that way” - ripresa del brano della colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni - che è stato girato dalla cantante e da Gil Dor presso il centro storico di Bergamo.