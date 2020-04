Coronavirus, Marianne Faithfull ricoverata in ospedale

La cantante e attrice britannica Marianne Faithfull è ricoverata presso l’ospedale di Londra dopo l’esito positivo del test per il Coronavirus. La notizia del ricovero della 73enne cantante, già musa di Mick Jagger e Keith Richards, è giunta attraverso un post pubblicato su Facebook da un’amica della Faithfull, Penny Arcade (all'anagrafe Susana Ventura).

“[Marianne Faithfull] Ha resistito ed è sopravvissuta a così tanto nella sua vita - compreso essere Marianne Faithfull - che essere portata via da un virus sarebbe una tragedia”, ha scritto Penny Arcade sui social, condividendo una foto della cantante. “Ho parlato con lei la settimana scorsa e si stava nascondendo dal virus, ma ha degli operatori sanitari che l’assistono e qualcuno l'ha portata qui. Ho scritto al suo amato ex marito John Dunbar che ha detto: ‘Finora tutto bene. Ma riesce a malapena a parlare e non può ricevere visitatori.’”

“Il manager di Marianne Faithfull Francois Ravard ha confermato che Marianne è ricoverata in ospedale a Londra per il Covid-19”, ha raccontato un portavoce a New Musical Express e ha aggiunto: “È stabile e sta reagendo positivamente alla cura, le auguriamo ogni bene e una completa e rapida guarigione.”

Recentemente è stato reso noto che l’attrice Lucy Boynton - che nel film sui Queen “Bohemian Rhapsody” ha interpretato l’ex fidanzata di Freddie Mercury Mary Austin - ricoprirà il ruolo di Marianne Faithfull nel biopic “Faithfull”, diretto da Ian Bonhôte e incentrato sulla figura della cantante.