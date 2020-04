I concerti di "Vinyl": Edoardo Bennato live @ RSI 11 aprile 1979

GUARDA TUTTO IL LIVE DI BENNATO ALLA RSI DEL 11 APRILE 1979 SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Bennato dal vivo, solo con voce e chitarra – faccia a faccia col suo pubblico e la sua musica.

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell’emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Il live numero 14 è tutto dedicato al rocker/cantautore partenopeo Edoardo Bennato. Il concerto in questione si tenne nell’aprile del 1979 live negli studi della RadioTelevisione Svizzera Italiana. Bennato, poco meno di un anno dopo avrebbe pubblicato Sono solo canzonette – mentre il suo disco precedente era Burattino senza fili, del 1977.

