Alberto Ferrari dei Verdena suona in acustico su Facebook: il video

"Appena mi hanno detto che avrei potuto aiutare i medici e gli ospedali, ho subito accettato. È un modo per supportare quei ragazzi in trincea", ci ha raccontato Alberto Ferrari. "Il mio medico, quello di cui ti parlavo, mi chiama tutti i giorni. È distrutto. Vede cose pesanti, mi parla, si sfoga, piange. Come facevo io tempo fa quando ho avuto i miei problemi. Suonare per la raccolta fondi mi fa sentire in qualche modo utile, spero di dare una mano".

L’artista bergamasco e voce dei Verdena è stato protagonista di un concerto acustico per #StayOn, per la raccolta fondi a sostegno delle attività di Emergency nei territori di Bergamo e Brescia, regioni duramente colpite dalla pandemia di Covid-19. Registrato lo scorso 31 marzo, il video dura poco più di 30 minuti e si apre con una cover di "Blue suede shoes" in stile "Nebraska", per attaversare il repertorio della band, con canzoni come "Identikit", più un brano degli I hate my village, "Tony hawk of Ghana"

Se ve lo siete perso, ecco il video: questa la scaletta

Blues suede shoes

Tony hawk of Ghana (I Hate My Village)

Loniterp

Identikit

Tu e me

Puzzle

Canos

Canzone ostinata

Razzi arpia inferno e fiamme

Nevischio

Diluvio