SIAE, 1 milione per #IoRestoACasa: streaming gratuito per gli under 30

La Società Italiana degli Autori ed Editori ha stanziato 1 milione di euro destinati alla promozione delle attività culturali per la campagna #iorestoacasa - promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sostenuta dal Governo. I fondi sono destinati ad un’iniziativa che permette ai giovani dai 18 ai 30 anni di fruire gratuitamente di diverse piattaforme streaming, video e musicali.

Per ottenere l'accesso all'abbonamento alle piattaforme, bisogna postare dall’app mobile di Facebook una foto o un video sulla pagina Facebook di SIAE con l’hashtag #iorestoacasa e, dalla sezione Community, copiare il link del post e inserirlo sul sito www.siae.it/it/iorestoacasa. A questo punto bisogna compilare un form per attivare l'offera (nel rispetto delle risorse stanziate, dei tempi e dei modi previsti per l’iniziativa)

Dice il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol:

Una volta per comprare un disco, un libro, oppure per vedere un film, bisognava per forza uscire di casa. Oggi non è più così: abbiamo l’opportunità di fruire cultura online, soprattutto in momenti complessi come questo, in cui tutti dobbiamo restare in casa, per salvaguardare noi stessi e la collettività. È a voi ragazzi che rivolgo un pensiero particolare. Coraggio e prudenza: oggi non ci sono valori più grandi).

Inoltre, la SIAE metterà a disposizione dalla prossima settimana kit audio e video, affiancati dai relativi webinar relativi a basi tecniche per iltuo set-up audio per le tecnologia per lo storytelling.