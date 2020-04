Le brevi di oggi, 4 aprile: Levante, Motorhead, Madonna

I concerti del tour europeo di Levante previsti a maggio, a seguito delle misure speciali a salvaguardia della salute pubblica per l’emergenza Covid-19, sono annullati. Per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti in prevendita sarà possibile ricevere il rimborso, le modalità saranno comunicate agli utenti da ogni singola location entro lunedì 6 aprile. Le date previste erano 13.05 - Bruxelles - VK, 14.05 - Amsterdam - Q Factory, 16.05 - Londra - O2 Academy Islington, 18.05 - Parigi - Cafè de la danse, 30.05 - Madrid - Sala Shoko, 31.05 - Barcellona - Festival Itmakes

***************************************

Per celebrare l'anno di pubblicazione della loro canzone più famosa "Ace Of Spades", i Motorhead hanno realizzato il sito Every Playlist Louder Than Everyone Else, per creare la propria playlist e sfidare gli altri fan per il titolo di playlist più rumorosa di sempre. Per celebrare i 40 anni del brano, hanno aderito all'iniziativa Biff dei Saxon, Ice T dei Body Count, Cronos dei Venom, Ace degli Skunk Anansie, Harley Flanagan dei Cro-Mags e altre band come Kvelertak e Sepultura.

***************************************

Madonna ha donato 1 milione di dollari per la ricerca di un vaccino che protegga dal CoronaVirus. La cifra è stata devoluta alla Bill and Melinda Gates Foundation: lo ha annunciato in un video su Instagram: "Individualmente e globalmente viviamo in uno stato di emergenza. Devo ammettere che mi ci è voluto del tempo per accettare, elaborare e modificare il mio stile di vita. Mi unirò allo sforzo della Bill & Melinda Gates Foundation per trovare un farmaco che prevenga o limiti il Covid-19. Ne abbiamo bisogno per proteggere i nostri operatori sanitari, i più vulnerabili e tutti i nostri amici e famiglie."