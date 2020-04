Bruce Springsteen, rarità nel nuovo album dal vivo

Nuovo appuntamento mensile con il Boss, che ogni primo venerdì del mese pubblica un album dal vivo, una registrazione ufficiale tratta dai suoi archivi. Questo mese, aprile, è toccato allo show del 28 luglio 2012 a Göteborg: la seconda serata delle due nella città svedese durante il "Wrecking Ball Tour". Da molti fan considerato come uno degli show più solidi e particolari dell'ultima fase della carriera di Springsteen, si fece ricordare per diversi motivi: la scaletta, innanzitutto, radicalmente diversa da quella della sera precedente e zeppa di rarità, a partire da "Where the bands are", outtake degli anni '80 poi mai più suonata dal vivo, o "Frankie", canzone dedicata alla madre, che sarebbe diventata una dei cardini di "Springsteen on Broadway".

In scaletta anche "Who'll stop the rain", sempre presente in giornate di pioggia come quel 28 luglio del 2012, e soprattutto "Jungleland": il tour di "Wrecking Ball" fu il primo della E Street Band dopo la morte di Clarence Clemons, sostituito da un'intera sezione fiati, e quella sera per la prima volta venne suonata la canzone con uno degli assoli più famosi del Big Man.

L'album si può ascoltare o comprare come al solito su Live.brucespringsteen.net a partire da 10 dollari, e ne è stata fornita un'anteprima, proprio "Where the bands are". Qua sotto anche la scaletta dello show.

Caricamento video in corso Link