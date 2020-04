Amici 2020: Fiorella Mannoia e altri artisti cantano, da casa, 'Un senso' di Vasco. Video

La finale di Amici 2020, in onda venerdì sera 3 aprile, si è aperta con un video che ha visto diversi artisti interpretare, direttamente dalla propria casa, la cover della canzone "Un senso" di Vasco Rossi. Le voci e i volti protagonisti del filmato sono quelli di ex concorrenti del talent condotto da Maria De Filippi e non come l'interprete romana Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Irama, Emma, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa, Alberto Urso, Fabrizio Moro e Giordana Angi.

La versione integrale del video trasmesso durante la finale della diciannovesima edizione di Amici è disponibile al seguente link.

Ecco, invece, il brano "Un senso" di Vasco Rossi: