Francesco Renga, un video di “Angelo” per la sua Brescia

L’ex voce dei Timoria ha condiviso in rete un video in cui la canzone di Francesco Renga, “Angelo”, accompagna alcune immagini di Brescia. La clip è accompagnata da una didascalia in cui il cantautore - oltre a descrivere la sua città come “una città desolata, spettrale, una città vuota” a causa dell’emergenza Covid-19 - invita tutti a contribuire con una donazione al progetto di aiuto per Brescia.

“Ciao, quelle che vedrete sono immagini della mia città, Brescia. Sono immagini di questi giorni... mostrano una città desolata, spettrale, una città vuota. Tocca a noi riempirla. Ora, subito. Dobbiamo riempirla d’amore, solidarietà e comunione”, ha scritto Renga nel messaggio che accompagna il video e ha aggiunto:

“Quello che è successo non riuscirà a spegnere la nostra luce e non piegherà il nostro spirito... non può, non deve! Questa vuol essere una preghiera di aiuto e allo stesso tempo un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Alla fine di questo video troverete le indicazioni per poter dare un aiuto concreto e immediato per quella che sarà la prossima emergenza: le famiglie. Le donne e gli uomini che sopravvissuti al covid 19 adesso rischiano di soccombere alla crisi che li aspetta. Vi chiedo di continuare a riempire la nostra città di noi. Amore, solidarietà e comunione. Nessuno deve rimanere indietro. Siamo noi questa città. Tutti noi siamo Brescia. Ognuno di noi ha la possibilità di diventare un Angelo. Grazie.

Potete fare una donazione a: IT31Y0311111210000000058915”

L’iniziativa lanciata da Francesco Renga insieme all’ex moglie Ambra Angiolini e a Fabio Volo si chiama "Sostieni Brescia” e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare il Comune bresciano e il sistema sanitario della città, tra le più colpite d’Italia dal Coronavirus. È possibile contribuire con una donazione al conto corrente IT31Y0311111210000000058915, indicando nella causale “emergenza coronavirus”.