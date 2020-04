Jovanotti, il documentario ‘Non voglio cambiare pianeta’ su RayPlay dal 24 aprile

All’inizio del 2020 il cantautore di “Serenata rap” ha intrapreso un viaggio in bicicletta che l’ha portato a percorrere 4 mila chilometri tra Cile e Argentina. L'ultima avventura di Jovanotti sarà raccontata nelle sedici puntate del documentario “Non voglio cambiare pianeta” che sarà disponibile su RayPlay dal prossimo 24 aprile.

“Tra gennaio e febbraio scorsi ho fatto un viaggio in bicicletta nell’altra parte del mondo”, ha raccontato Lorenzo Cherubini in un comunicato stampa. “Sono tornato e il mondo era diventato un altro mondo. Ho fatto un viaggio per cercare un po’ di isolamento nella natura. Sono tornato e mi sono trovato dentro ad un altro isolamento, questa volta obbligato dalla natura stessa. Ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro, e sono tornato impreparato a questo presente, ma ripensando a quei 4000 km a pedali mi rendo conto che neanche uno di quei km è andato perduto, perché mai come oggi è chiaro a tutti che la nostra vita è un grande viaggio pericoloso nell’ignoto, anche stando chiusi in casa”.

Il documentario - montato e diretto da Michele Maikid Lugaresi e realizzato da Federico Taddia - è una produzione di SoleLuna per RaiPlay ed è stato descritto da J0vanotti come “un contenuto inedito, leggero, sorprendente che può far piacere a qualcuno che in queste settimane ha voglia di qualcosa di diverso e di nuovo, il primo docutrip musical-avventuroso.” Gli episodi presenteranno, inoltre, musiche orginali, cover e improvvisazioni dello stesso cantautore.

Lorenzo Cherubini, in questo periodo caratterizzato dall'emergenza Coronavirus, si sta impegnando a intrattenere i propri fan con "Jova House Party", uno show trasmesso in diretta sul suo canale Instagram.