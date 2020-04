Amici 2020, cosa è successo nella finale

Si è conclusa la finale di Amici 2020, trasmessa in diretta su Canale 5, al termine della quale si è scoperto il vincitore assoluto della diciannovesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. I finalisti che si sono contesi la vittoria sono stati le cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino e i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii.

La puntata conclusiva di Amici 2020 - che, come le precedenti, è caratterizzata dall’assenza del pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus - vede la partecipazione di Al Bano e Romina Power in qualità di ospiti, dei componenti della giuria televisiva (composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (Var) e dei professori, ovvero Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi (canto) e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (ballo).

A decretare il vincitore assoluto è il pubblico da casa che, attraverso il televoto, è chiamato a votare il proprio concorrente preferito impegnato nelle varie sfide della serata. (I proventi ricavati dal televoto saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile Italiana).

Seguiremo qua lo svolgimento della serata, le esibizioni e gli eliminati, fino al vincitore assoluto.

Dopo la proiezioni di un video che vede diversi artisti (ex concorrenti di Amici e non come, tra gli altri, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Emma, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa) interpretare direttamente dalle loro case il brano di Vasco Rossi "Un senso" e l'esibizione dei quattro finalisti di Amici insieme a Stash sul brano "Il mondo" di Jimmy Fontana, la finale ha ufficialmente inizio e Maria De Filippi apre il televoto.

La prima sfida, votata dalla Var e dal pubblico a casa, ha visto esibirsi tutti e quattro i concorrenti e si è conclusa con l'eliminazione del ballerino Nicolai Gorodiskii. Passano al secondo girone le cantanti Gaia e Giulia e il ballerino Javier che, in quanto ultimo danzatore rimasto in gara, vince il premio della categoria “ballo”.

Nella seconda manche, votata dal pubblico da casa e dalla giuria televisiva, Giulia viene eliminata dopo essere finita al ballottaggio contro Javier. Il ballerino e Gaia - vincitrice della categoria "canto" - sono i concorrenti che passano allo scontro finale.

Al termine della finalissima, dopo l'assegnazione del premio della critica a Javier, Gaia Gozzi si rivela essere la vincitrice assoluta della diciannovesima edizione di "Amici di Maria De Filippi".