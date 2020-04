Cesare Cremonini, una campagna di crowdfunding per la Croce Rossa

View this post on Instagram

Dopo la donazione di 1.3 milioni di euro a @crocerossaitaliana per l’acquisto di materiale santirario, ho scelto di collaborare a titolo gratuito con @cocacolait per il raccoglimento fondi per nuove ambulanze attrezzate, mezzi per l'assistenza al personale, materiali per il trasporto ad alto contenimento biologico, macchine e ciclomotori per assistere le persone a casa, acquisto di dispositivi sanitari per l'utilizzo da parte di medici e volontari, oltre che per uso ospedaliero. Sono onorato e ringrazio @cocacolait per aver scelto #UnGiornoMigliore come un messaggio di speranza in un momento in cui la forza della musica può essere uno strumento capace di unire le persone. Mai come in questi giorni difficili la musica ha avuto il poter di farci sentire vicini. Rendiamo il domani #ungiornomigliore. Sostieni chi è in prima linea nel combattere l’emergenza COVID-19 gofundme/ungiornomigliore nel 👉👉👉👉 LINK in BIO e leggi la storia su www.coca-colaitalia.it/storie/un-giorno-migliore