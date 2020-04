Concerti da casa: una guida pratica per monetizzare su Youtube

Rockol ha il piacere di annunciare una partnership con BuzzMyVideos a supporto degli artisti che hanno colto come, in questa fase complicata dominata dal Covid19, il mondo dei concerti si sia riposizionato in modalità social. Sono numerosissimi gli autori e i musicisti emergenti che si esibiscono dal vivo per intrattenere il proprio pubblico, come ha dimostrato l'iniziativa da noi proposta sotto l'hashtag #iosuonodacasa. Nella nostra posizione consideriamo la musica - la cui industria è, al pari di altre, colpita molto duramente dall'emergenza in tutte le componenti della sua filiera - e l’arte in generale come beni indispensabili, perchè incorporano strumenti espressivi che permettono alle persone di affrontare in modo positivo le giornate. Lo testimoniano anche le ricerche più popolari sui principali motori di ricerca in questi giorni: parole chiave quali ‘stay at home music”, “working from home music”, “study at home music” “isolation music”, “dance at home music” sono le più ricercate a livello globale.

Ma, oltre a sopperire in parte con un tessuto sociale alternativo, le esibizioni domestiche dal vivo dovrebbero anche potere essere utili agli artisti per iniziare a monetizzare la propria produzione su YouTube. Lo stesso vale per le label medie e piccole: le case discografiche, ad esempio, potrebbero riproporre anche contenuti esistenti, qualora non ci fosse la possibilità di crearne dei nuovi, arricchendoli di nuovo valore. Molto spesso, tuttavia, chi si esibisce e carica i propri show online non si riesce ad unire alla propria passione e creatività altrettante esperienza e conoscenza tecnica: esistono accorgimenti essenziali nelle impostazioni dei canali e in generale dei video in grado di generare benefici alla loro diffusione e popolarità.

Siccome la buona riuscita di queste iniziative non può prescindere dipende dall'adozione delle buone pratiche essenziali, Buzzmyvideos desidera supportare insieme Rockol le iniziative musicali sul territorio nazionale e internazionale mettendo a disposizione un supporto ad hoc sul marketing digitale. Partiremo quindi con la pubblicazione di un mini-manuale domani, 7 aprile, dopo la quale avremo il piacere di annunciare una ulteriore iniziativa in diretta video. Restate sintonizzati.