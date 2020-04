Amazon Music, playlist e stazioni radio disponibili in streaming gratuitamente

A partire da oggi, 3 aprile, i clienti di Amazon Music in Italia, Francia e Spagna - che non dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime o ad Amazon Music Unlimited - possono ascoltare gratuitamente una selezione di playlist e migliaia di stazioni radio.

Gli utenti potranno usufruire del servizio, supportato da annunci pubblicitari, e ascoltare la musica senza sottoscrivere un abbonamento o la necessità di avere una carta di credito.

Attraverso i propri dispositivi preferiti (inclusi i dispositivi Echo e l’App di Amazon Music per iOS, Android e Fire TV), i clienti potranno ascoltare - direttamente al seguente link o scaricando l’app di Amazon Music - alcune delle playlist e stazioni radio di Amazon come, per esempio, "Top Hits - Oggi”, ”La vita è Pop!” e "Flow Italiano”.