Coronavirus: Metallica, donazione di 350 mila dollari

James Hetfield e soci, attraverso la fondazione fondata dai Metallica nel 2017 All Within My Hands, hanno annunciato una donazione del valore di 350 mila dollari a favore di quattro organizzazioni impegnate a fornire soccorso e assistenza alle persone maggiormente colpite dalla crisi generata dalla pandemia da Covid-19. “A seguito della diffusione del Coronavirus, le persone più vulnerabili delle nostre comunità hanno più che mai bisogno di aiuto”, si legge nel post condiviso sulle pagine social dei Four Horsemen, i quali informano a chi sarà destinata la donazione.

Come riporta il sito web della fondazione fondata dalla band di "Kill 'em all”, saranno devoluti 100 mila dollari a ciascuna delle seguenti realtà: Feeding America, associazione che opera con una rete di banche alimentari locali; Direct Relief, che fornisce attrezzature di protezione individuale agli operatori sanitari; Crew Nation, iniziativa di Live Nation che ha lo scopo di aiutare gli organizzatori di concerti e tour. 50 mila dollari saranno, invece, destinati all’iniziativa di USBG National Charity Foundation, Bartender Emergency Assistance Program, che si impegna ad aiutare a fornire assistenza finanziaria a baristi e camerieri.

Recentemente i Metallica - che si sono visti costretti a sospendere il tour Sudamericano con i Greta Van Fleet a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus - hanno annunciato i #MetallicaMondays. Ogni lunedì verrà pubblicato su YouTube e su Facebook un concerto intero.