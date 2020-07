Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “Liar”

Se “Doing All Right” arrivava direttamente dagli Smile di May e Taylor, “Liar” trova le sue radici nei primi lavori degli Ibex, dei Wreckage e dei Sour Milk Sea, le band in cui il talento di Farrokh Bulsara si è fatto le ossa. Gli esegeti ravvisano infatti somiglianze armoniche e di testo con “Lover”, canzone scritta in origine in collaborazione con Mike Bersin, chitarrista e cantante degli Ibex, poi diventati Wreckage, e con la canzone “Green”, questa solo a firma Bulsara. Procedendo per esclusione, in un lavoro di taglia, copia e incolla, e prendendo somma ispirazione dal sound dei Led Zeppelin, Freddie ha creato ex novo Liar, questa volta con l’aiuto degli altri tre Queen, passando da una versione demo di circa otto minuti a quella un poco più contenuta poi uscita sull’album (sei minuti e ventisette secondi, non proprio cortissima comunque).

Come d’abitudine, i testi di Freddie necessitano di interpretazioni che l’autore non fornisce; ma per la prima volta compaiono tra le righe, ma non troppo, temi di carattere religioso. “Liar” parla, ovviamente, di un bugiardo (e fin qui...). Suonato presumibilmente da Mercury, l’organo Hammond – presenza più unica che rara in una canzone dei Queen – sottolinea però un’urgenza quasi sacrale, una richiesta di perdono che rimarrà disattesa. Racconta di una confessione, accorata e stanca, di un bugiardo seriale, consapevole che nessuno potrà mai più credergli.

Come già visto, “Liar” uscì come singolo con “Doing All Right” sul lato B.

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.