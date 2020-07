Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “Great King Rat”

Dopo aver lasciato spazio a May nelle prime due tracce dell’album, Mercury debutta come autore. E lo fa in maniera sfacciata, irriverente, spiazzante.

“Great King Rat”, una delle primissime composizioni di Freddie (la versione originaria risale ai demo del 1971), introduce una serie di novità rispetto al pomp rock in cui i critici cercano di inscatolare i Queen. In- tanto l’incalzare ritmico, che trasforma la canzone in una specie di flamenco, ma soprattutto il testo, incomprensibile quanto immaginifico, che arriva come un pugno nello stomaco all’ascoltatore distratto e lo tra- sporta in un mondo di pura fantasia ma allo stesso tempo assolutamente credibile. Riesce difficile immaginare quanto possa essere reale la vicenda del Grande Re Topo, di questo bestemmiatore incallito e figlio di buona donna che invitava il suo popolo a “tirare fuori il buono” e a “lasciare da parte il cattivo”, passaggio evidentemente autobiografico e riproposto anche nel brano “Seven Seas Of Rhye”.

Fin dalla sua prima canzone dell’album Mercury stende un velo di mistero sul significato delle parole ricorrendo a immagini fiabesche e a dichiarate citazioni di vecchie filastrocche per bambini, in questo caso “Old King Cole”, risalente addirittura al 1708: un “vecchio spirito felice, e un vecchio spirito felice era lui”, esattamente come un “vecchio sporcaccione” è il Grande Re Topo. Ma la bellezza della canzone non sta solo nel testo: “Great King Rat” offre anche una performance notevole dal punto di vista strumentale da parte dei quattro, in particolare di Brian e Roger, su cui ricade gran parte del lavoro di tessitura.





Caricamento video in corso Link

Domani scriveremo di “My fairy king”.

Leggi qui la scheda di “Keep Yourself Alive”

Leggi qui la scheda di “Doing All Right”

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.