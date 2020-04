Lynyrd Skynyrd, ascolta la nuova canzone ‘Last of the Street Survivors'

La band simbolo del southern rock ha pubblicato la sua prima nuova canzone in quasi otto anni, “Last of the Street Survivors”, che prende il titolo dal tour che vedrà i Lynyrd Skynyrd calcare i palchi per l’ultima volta, prima dell’addio alle scena. La tournée “Last of the Street Survivors Farewell” dovrebbe fare tappa anche in Italia la prossima estate. In ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, molti eventi e concerti sono sospesi. Tuttavia le date italiane del tour del gruppo di “Second helping”, che dovrebbe esibirsi sul palco del Rock the Castle il prossimo 28 giugno e al Lucca Summer Festival il 4 luglio, sono ancora in essere.

Come si legge sul post pubblicato su Facebook e riportato più avanti, il nuovo brano della band - discograficamente ferma all’album "Last of a dyin' breed" del 2012 - è stato scritto dal frontman del gruppo Johnny Van Zant, dal chitarrista Rickey Medlocke, da Tom Hambridge e dall’ultimo membro della formazione originale dei Lynyrd Skynyrd, nonché co-fondatore, Gary Rossington.

“Come promesso, ecco un piccolo regalo dalla nostra famiglia Skynyrd per voi - una nuova canzone intitolata 'Last of the Street Survivors'", ha scritto sui social la band statunitense.

Ascolta “Last of the Street Survivors”, disponibile gratuitamente in streaming e in download fino al 9 aprile a questo indirizzo.