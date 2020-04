Tekashi 6ix9ine scarcerato per la diffusione del Coronavirus

Giovedì 2 aprile Daniel Hernandez, noto come Tekashi 6ix9ine - che recentemente si era visto respingere la richiesta di arresti domiciliari come alternativa alla pena in carcere per paura di contrarre il Coronavirus - è stato liberato dal carcere federale di New York in cui si trovava e sconterà il resto della pena presso la sua abitazione, a seguito della decisione presa da diversi stati americani di rilasciare alcune categorie di detenuti per prevenire la diffusione del Covid-19.

Come riporta la rivista statunitense Rolling Stone, il giudice distrettuale Paul A. Engelmayer, motivando la scarcerazione di Tekashi 6ix9ine, ha dichiarato: “Alla luce del rischio medico elevato a cui va incontro il Sig. Hernandez rappresentato dalla pandemia di Covid-19, ci sono ragioni straordinarie e convincenti per ridurre la pena del Sig. Hernandez come richiesto.”

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’avvocato Lance Lazzaro ha confermato che il rapper sconterà gli ultimi quattro mesi della pena con l'accusa di tentato omicidio, traffico di droga e d’armi presso la propria abitazione.