Le brevi di oggi, 3 aprile: Lindsay Lohan, Drake, Frank Ocean, Green Day, Musicultura

Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore italiana, ha annunciato oggi 3 aprile i 16 finalisti della trentunesima edizione del concorso. Ecco, di seguito, i nomi degli artisti che hanno passato la selezione, la provenienza e il titolo delle canzoni in gara a Musicultura 2020: Blindur (Cardito, NA), “Invisibile agli occhi”; Cogito (Dolo, VE), “Cicca & caffè”; Costanza (Livorno), “100 maglioni”; Fabio Curto (Acri, Cs / Bologna), “Domenica”; Alberto De Luca (Sondrio), “De André”; Ernest Lo (Pescara), “Ssialae”; Hanami (Napoli), “Contro volontà”; H.E.R. (Foggia / Roma), “Il mondo non cambia mai”; I miei migliori complimenti (Milano), “Inter-Cagliari”; La Zero (Napoli), “Mea culpa”; Miele (Caltanissetta), “Il senso di colpa”; Peppoh (Napoli), “Where Is the Rapstar?”; Paolo Rig8 (Torno), “Scemi in paradiso”; Senna (Ostia, RM), “Italifornia”; SofSof (Bagnara Calabra), “La vita sognata”; ULULA & LaForesta (Verona / Milano), “Oddio l’oblio”.

I Green Day hanno pubblicato a sorpresa un nuovo Ep dal titolo “Otis big guitar mix”. La pubblicazione include il remix di tre canzoni - disponibili sulle piattaforme di streaming musicale - tratte dai tre album pubblicati da Billie Joe Armstrong e soci nel 2012, “¡Uno!”, “¡Dos!” e “¡Tré!”. I brani in questione sono “Lazy bones”, “Wild one” e “Oh love”.

Frank Ocean ha condiviso in streaming due singoli, “Dear April” e “Cayendo”, precedentemente disponibili solo su vinile. Lo scorso mese di ottobre, il cantante e rapper californiano aveva fatto ascoltare in anteprima i due brani durante una delle sue serate PrEP+. La pubblicazione delle canzoni segue quella dei pezzi “DHL” e “In my room”.

L’ultimo album di Frank Ocean è “Blonde" del 2016, seguito di “Channel orange” del 2012.

Drake ha pubblicato la nuova canzone “Toosie Slide” e il video che l’accompagna. La clip, che vede il rapper di Toronto ballare per casa con indosso cappotto e guanti, descrive la situazione attuale caratterizzata dall’emergenza Coronavirus.

Lindsay Lohan ha pubblicato la sua prima canzone in oltre dieci anni. Il nuovo singolo della 33enne attrice e cantante statunitense si intitola “Back to me”, la cui uscita è stata annunciata dalla Lohan sui social con un post in cui ha scritto: “La canzone parla della riscoperta e accettazione di sé stessi, chiudere fuori il rumore e andare avanti e lasciare andare il passato.”

Il nuovo brano di Lindsay Lohan - discograficamente ferma all’album “A Little More Personal (Raw)” del 2005 - arriva a dodici anni di distanza dal singolo “Bossy” del 2008.