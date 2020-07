Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “Doing all right”

La presenza di Tim Staffell come coautore offre almeno un paio di motivi per guardare a questo brano con attenzione particolare. Primo: la canzone risale al periodo in cui May e Taylor sognavano di dare la scalata all’Olimpo della musica con il gruppo degli Smile, di cui Staffell era bassista e cantante. Secondo: Staffell può vantarsi a ragione di essere uno dei pochissimi coautori esterni di una canzone dei Queen. Gli altri due sono David Bowie (e scusate se è poco) in “Under Pressure” e Mike Moran in “All God’s People”. I ragazzi hanno sempre preferito fare tutto da soli, unici membri di un esclusivissimo club chiamato Queen.

Rispetto alla versione Smile, “Doing All Right” è piuttosto riarrangiata. Nella versione originaria non c’è traccia dell’introduzione al pianoforte, suonato non da Freddie ma da Brian, che si occupa ovviamente anche di tutte le chitarre, mentre i cori, su tre voci, sono tutta farina del sacco di Roger. John, con il suo Fender Precision, fa John, e tanto basta. Ma soprattutto, con tutto il rispetto per le qualità vocali di Staffell, la voce di Freddie è davvero un’altra cosa, più delicata, più cristallina, più tutto. Si consoli però il cantante degli Smile: contro Mercury, chiunque sarebbe uscito perdente.

“Doing All Right” è uscita su singolo, come lato B di “Liar”.

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.