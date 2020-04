Coronavirus: Sony Corp. lancia un fondo da 100 milioni di dollari

100 milioni di dollari: è la cifra che Sony Corp., la multinazionale conglomerata giapponese attiva nei settori dell'elettronica, dei film, della musica e dei servizi finanziari, ha deciso di mettere in campo non solo per aiutare economicamente la comunità dell'industria dell'intrattenimento, una delle più colpite dall'emergenza coronavirus, ma anche per sostenere gli ospedali e per fare in modo che i bambini possano continuare a ricevere lezioni scolastiche da remoto. Non è dato sapere esattamente come Sony supporterà l'industria dell'intrattenimento. Nel comunicato stampa diffuso per annunciare il suo impegno, la multinazionale spiega: "Insieme alle società del gruppo impegnate nel settore dell'intrattenimento, Sony cercherà modi per supportare gli emergenti, gli artisti e tutti coloro che svolgono professioni a sostegno del settore, che sono stati colpiti dalla cancellazione o dal rinvio di concerti ed eventi dal vivo o dalla chiusura di produzioni cinematografiche e televisive".