Nasce "Slow Club", un programma prodotto per il web da Slow Music

Gli iscritti al movimento culturale ideato e fondato da Claudio Trotta hanno deciso di produrre "Slow Club", un programma dalla cadenza periodica, realizzato grazie al contributo di amici musicisti, attori, scrittori, giornalisti e altre persone che gravitano all’interno e attorno al mondo dello spettacolo.

Il comunicato stampa informa:

"Slow Club" ha l’ambizione di diventare un vero e proprio magazine, dove ognuno contribuisce con un brano musicale, la lettura di una pagina di un libro o una poesia, una breve performance artistica. E ci saranno anche vere e proprie rubriche fisse, per esempio “Istruzioni per l’uso” (recensioni di dischi, libri, film, ecc.), “Una rete di Bellezza” (suggerimenti per andare alla ricerca della Bellezza attraverso la rete) e altre che scoprirete nel tempo.

La diffusione avverrà sui social, in particolare Facebook e Instagram, e sul canale YouTube, partendo dagli account We Are Slow Music, ma chiunque sarà libero di condividere. E ci auguriamo che siate in tanti a farlo. Perché la nostra aspirazione è che 'Slow Club' continui a vivere anche una volta che questi giorni un po’ così saranno solo un brutto ricordo.

Nella prima puntata i contributi di: Elena Di Cioccio (conduzione), Stefano Bonagura, Peter Cincotti, Loredana Fadda, Saturnino, Gian Paolo Serino. A cura di Michaela Berlini (montaggio), Stefano Bonagura, Corrado Gambi, Massimo Poggini, Claudio Trotta.