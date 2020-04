Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: New Order, live alla O2 Academy di Glasgow, 2006

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

E' stata una delle ultime occasione per vedere sullo stesso palco Bernard Sumner e Peter Hook, prima che il rapporto tra i due - che pure aveva resistito alla tragica fine dei Joy Division - si logorasse definitivamente portando il bassista a dare dall'addio al gruppo di "Low-Life".

Caricamento video in corso Link

Registrato nell'ottobre del 2006, "Live in Glasgow" fotografa la band all'indomani della pubblicazione di "Waiting for the Sirens' Call", l'ultimo album della formazione prima dell'ennesima reincarnazione che si sarebbe concretizzata - discograficamente parlando - prima con "Lost Sirens" (2013) e poi con "Music Complete", due anni dopo: benché i New Order fossero già da un pezzo inquilini abituali dei main stage ai festival internazionali più prestigiosi, il contesto indoor valorizza indubbiamente l'intensità di un gruppo che oggi, purtroppo, possiamo solo ricordare, almeno con questa formazione.

Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: guardali qui