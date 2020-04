Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Sex Pistols, live al Winterland Ballroom, 1978

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Il punk non era un gioco da ragazzi, almeno non come lo si intende oggi. Si prenda, per esempio, il concerto che i Sex Pistols tennero al Winterland Ballroom di San Francisco il 14 gennaio del 1978:

L'attacco del primo brani, "God Save the Queen", è uno dei migliori trattati sul punk coi quali si possa mai avere a che fare: la chitarra di Steve Jones completamente assente, la voce di Johnny Rotten mixata approssimativamente con la batteria di Paul Cook e il basso disastrosamente tormentato da Sid Vicious, che tre settimane dopo circa - il 2 febbraio - sarebbe stato ritrovato cadavere in un appartamento del Greenwich Village, a New York. Una roba del genere, oggi, giustificherebbe almeno una class action da parte del pubblico per ottenere il rimborso. Ma nel 1978, nel Regno Unito, in classifica a vendere più dischi furono - nell'ordine - Simon and Garfunkel, ABBA, Mike Oldfield, Carpenters, Pink Floyd ed Elvis Presley: il mondo musicale aveva bisogno di una boccata d'aria fresca, o anche solo di un pugno nello stomaco. A Rotten e soci il secondo riuscì meglio...

