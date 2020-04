Giulia Mutti: il nuovo album è prodotto da Fabrizio Barbacci (Ligabue, Negrita)

È prodotto da Fabrizio Barbacci, noto ai più per aver affiancato in studio di registrazione Ligabue in album come "Buon compleanno Elvis", "Su e giù da un palco", "Fuori come va?", "Giro d'Italia" e "Nome e cognome" e per la sua ultraventennale collaborazione con i Negrita, il nuovo album in studio della cantautrice toscana Giulia Mutti. Il disco, intitolato "La testa fuori", uscirà domani, venerdì 3 aprile, anticipato dall'omonimo singolo:

"Mettere 'La testa fuori' - spiega la cantautrice a proposito del titolo del disco - significa anche nascere, artisticamente nel mio caso, essendo il mio primo album di inediti. Dopo anni di lavoro oggi sono felice di avere un percorso di canzoni che mi identificano".

Nata a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel 1993, nel 2018 Giulia Mutti si è presentata in gara a Sanremo Giovani con "Almeno tre", sperando di conquistare uno dei due posti disponibili per partecipare al Festival direttamente tra i big (vinsero Einar e Mahmood, e quest'ultimo trionfò poi a sorpresa al Festival di febbraio). La cantautrice ha partecipato di nuovo al concorso nel 2019 con "Romanzo cattivo". Entrambi i brani fanno parte del disco. Ecco copertina e tracklist:

"La testa fuori""Romanzo cattivo""Un posto per pochi""Lontana""Monet""Le rovine di Pompei""Acciaio""L'estate con me""Almeno tre"