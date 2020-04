Gaffe per Kim Jaejoong, star del k-pop: 'Ho il coronavirus'. Ma era uno scherzo

Un pesce d'aprile infelice e poco simpatico, quello della star del k-pop Kim Jaejoong. Ieri il cantante, 34 anni, protagonista della musica coreana, salito alla ribalta nel 2013 con il singolo "Mine" e negli ultimi anni riuscito ad imporsi in classifica anche fuori dal suo paese d'origine, ha fatto sapere sui social di aver contratto il coronavirus dopo aver ignorato gli avvertimenti del governo. Preoccupazione tra i fan, poi subito dopo il cantante ha fatto sapere che si trattava di un "April Fool's joke", di un pesce d'aprile. E a quel punto in molti l'hanno duramente criticato per l'infelice scherzo, fatto in un momento in cui il mondo intero sta facendo i conti con l'emergenza epidemiologica, molte persone sono scomparse ed altre stanno lottando tra la vita e la morte.

Kim Jaejoong ha dunque cancellato il post e ne ha pubblicato un altro, stavolta per scusarsi per quanto scritto in precedenza: "Volevo solo diffondere un messaggio per fare in modo da rendere tutti consapevoli dell'importanza di ridurre al minimo il numero di vittime", si è giustificato.