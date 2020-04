NUOVOIMAIE e il fondo di solidarietà per artisti: la parola a Dodi Battaglia e GianMarco Tognazzi

Come già spiegato nel corso delle ultime due settimane, NUOVOIMAIE ha attivato un fondo di solidarietà a beneficio dei suoi associati che permetterà ad artisti, interpreti ed esecutori di accedere ad aiuti straordinari ideati per fare fronte alla grave situazione nel quale è piombata la filiera creativa a causa della diffusione del Coronavirus: questa iniziativa - le modalità di adesione alla quale sono spiegate nel dettaglio a questo indirizzo - è solo la prima di una serie di operazioni ad hoc che, come già spiegato dal presidente Andrea Micciché, terrà impegnato NUOVOIMAIE almeno fino alla fine dell'anno.

Il fondo straordinario per combattere la crisi del settore è stato promosso anche dai due portavoce dell'Istituto, il già chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia e l'attore Gianmarco Tognazzi.

"Amici, stare a casa è necessario, per uscire quanto prima da questa emergenza e tornare a suonare", ha spiegato Battaglia: "Il contatto con voi ci manca, ma in questo momento è inevitabile. Molti miei colleghi si sono trovati a dover annullare le date dei concerti. A loro dico: informatevi, e presentate domanda per questo fondo speciale pensato per voi"

"Ci siamo dovuti fermare tutti, anche la categoria che rappresento", ha ribadito Tognazzi: "Nonostante tutto, non bisogna abbattersi, ma trovare delle soluzione adeguate: il fondo di cinque milioni stanziato da NUOVOIMAIE è una prima risposta concreta".

"Questo è il primo di una serie di interventi: è probabilmente il più importante, ma non sarà l'unico di quest'anno", aveva precisato a Rockol il presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché: "Per il 2020 faremo probabilmente una serie initerrotta di operazioni che non riguarderanno semplicemente il mantenimento della nostra gestione ordinaria - in termini più semplici: agli artisti non faremo mancare nulla, pagheremo i diritti entro i termini previsti, come se nulla fosse accaduto - ma daremo anche ai soci una boccata di ossigeno che nella prima fase si concretizzerà nel questo fondo da 5 - 7 milioni di euro, al quale seguirà - a giugno - un'altra tranche di aiuti, non così ingente ma comunque importante. E prima delle fine dell'anno ne arriverà un'altra ancora. Tra diritti e interventi di sostegno erogheremo diverse decine di milioni di euro".

