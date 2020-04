Spotify e Warner Music Group, firmato un contratto di licenza mondiale

Secondo quanto riportato da Music Business Worldwide Spotify e Waner Music Group hanno firmato un contratto di licenza mondiale, confermato dalla nota rilasciata dal colosso del music streaming e dalla major:

Spotify e Waner Music Group sono felici di annunciare una nuova partnership di licenza mondiale. Questo contratto esteso copre paesi dove Spotify è oggi attivo così come mercati aggiuntivi. Le due aziende non vedono l’ora di collaborare su iniziative dall’impatto globale per artisti e autori e di lavorare insieme per far crescere l’industria musicale sul lungo termine.

A proposito di nuovi mercati, nei prossimi mesi la piattaforma streaming svedese approderà in Corea del Sud. Scrive MBW citando il Financial Times che uno dei punti più delicati dell’accordo con Warner, ma anche di quello con Universal, era la questione podcast. Nello specifico, le major chiedevano a Spotify che venisse loro riconosciuta una percentuale minima dei guadagni legati agli abbonamenti, indipendentemente da quanta musica gli utenti ascoltino. Dal canto suo Spotify replicava invece che se gli abbonati dovessero ascoltare solo i podcast e non la musica legata alle etichette allora la piattaforma non avrebbe dovuto corrispondere alle label alcun tipo di percentuale. Secondo Music Business Worldwide alla fine gli attori della disputa sarebbero giunti a un compromesso a metà tra le due posizioni.

Il nuovo accordo Spotify-Warner si colloca nella scia dei precedenti contratti con le major siglati dalla piattaforma, scaduti lo scorso anno. La notizia segue di qualche mese la risoluzione della disputa tra le due aziende relativa al mercato indiano e all’utilizzo da parte di Spotify del repertorio Warner Chappell in mancanza di un accordo di licenza.