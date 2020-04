Caliel Next Generation: gratis l'uso della piattaforma Webcam Band

In questo momento di criticità Caliel Next Generaion contribuisce al supporto di artisti già in emergenza e ora completamente privi di alcuna fonte di reddito, mettendo a disposizione gratuitamente la piattaforma interattiva Webcam Band.

allo scopo di dare agli artisti l'opportunità di promuoversi e guadagnare da subito attraverso i propri live e lezioni di musica via web, interagendo in audio e video con i propri ospiti e con la possibilità di condividere il proprio evento sulle proprie pagine social.

Chi vorrà aderire all'iniziativa #iosuonodacasa potrà entrare nel calendario dei concerti #iosuonodacasa offrendo un concerto gratuito via web a sostegno della raccolta fondi per l'emergenza ospedaliera, motivando il proprio pubblico a fare una donazione via sms.

La piattaforma consente una contemporaneità di presenze fino a 300 utenti, senza decadimento del segnale e quindi della qualità, perché è stata creata nel rispetto delle esigenze tecniche specifiche per la trasmissione e ricezione di musica (diversamente da piattaforme similari e streaming social, i cui limiter e noise gate provocano un decadimento della qualità del suono e i cui criteri di regolazione del flusso generano latenza e decadimento della stabilità e qualità mano a mano che si aggiungono utenti).

Contatti: Infoline 347.2998429, segreteria@calielnextgeneration.it