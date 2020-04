Compleanno INRI: concerti da casa di Bianco, Levante, Margherita Vicario, Dente, Dardust

Prende ispirazione dal celebre saggio di Giuseppe Culicchia il sottotitolo della prima festa di compleanno dell'etichetta torinese INRI - rigorosamente online. Oggi 1 aprile, a partire dalle 19,00, a questo indirizzo, "INRI è CASA MIA" celebra i nove anni della label indipendente entrando nelle case dei propri artisti e trasmettendo in diretta su Facebook e in contemporanea su tutte le pagine dei membri del roster i live set di Bianco, Levante, Margherita Vicario, Dente e Dardust, artisti che hanno contribuito a fare la storia di questa realtà partita dai Docks e dai luoghi di ritrovo storici della città sabauda e oggi presente sul mercato discografico internazionale.

INRI appoggia l'iniziativa #iosuonodacasa per raccogliere fondi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.