Roby Facchinetti, ‘Rinascerò, rinascerai’ allo stadio con l’Atalanta

“Rinascerò, rinascerai”, la canzone scritta da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio in favore ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al quale saranno devoluti i proventi del brano legati a download e diritti d’autore, verrà fatta ascoltare anche ogni volta che l’Atalanta sarà in campo nel suo stadio. A rendere nota la decisione della squadra bergamasca è stato l’ex Pooh, nato a Bergamo nel 1944, che spiega in un post su Facebook:

Il sogno di Bergamo, la nostra Dea, doveva esserci: anche come occasione per regalare un angolo di futuro limpido, alle nostre menti tanto oscurate da questa orribile epidemia. Allora ho chiamato il Mister Gasperini e diversi giocatori: e anche loro hanno voluto prendere parte al progetto. Anzi, l’Atalanta ha fatto persino di più.

Proseguendo:

Proprio ieri infatti mi ha chiamato il presidente Percassi, per annunciarmi che la società ha deciso che “Rinascerò, rinascerai” verrà fatta ascoltare ogni volta che la Dea giocherà nel suo stadio. Per me questo è un orgoglio unico, e mi commuove.

Intanto il video della canzone – che potete guardare qui -, pubblicato lo scorso 17 marzo, continua a macinare visualizzazioni: nel momento in cui scriviamo si attesta a quota 7.696.837. Sulla scia di numeri tanto significativi Rockol, su iniziativa del direttore Franco Zanetti, ha lanciato due giorni fa una petizione perché anche una parte dei proventi di YouTube legati alla canzone vengano destinati all’ospedale di Bergamo impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus, raccogliendo adesioni: ecco chi ha aderito al momento all’appello.