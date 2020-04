Wrongonyou, guarda il video di ‘Atlante’

È disponibile da oggi il video che accompagna “Atlante”, uno dei brani dell’ultimo capitolo discografico di Wrongonyou, “Milano parla piano”, il primo in italiano per il cantautore romano. “Atlante” è stata scritta da Wrongonyou in collaborazione con Alessandro Raina per la produzione di Dardust, mentre la sua clip è diretta da Michele Piazza. Potete guardala qui:

L’artista, all’anagrafe Marco Zitelli, ha commentato così il video di "Atlante":

Qualche mese fa avevo preparato il video della canzone con l’intenzione di farlo uscire in primavera - quindi molto prima dell’emergenza - ma vedrete che ci sono molte attinenze a quello che sta succedendo e a cosa stiamo vivendo. La cosa assurda è che il video descrive quello che ognuno di noi sta affrontando proprio ora! La costrizione a stare in casa, a stare soli con noi stessi e magari a ritrovarci a fare i conti con i nostri conflitti interiori, oppure ad affrontare una solitudine anche emozionale, non solo fisica. Tutto ciò con una voglia pazzesca di uscire. Nella canzone dico “Ora esco e vado a camminare”, ma non intendo un uscire fisico, bensì un uscire metaforico dalla noia e dal nostro fare a botte con noi stessi, perché se usciamo solo fisicamente cambiamo solo gli spazi, senza risolvere la chiusura e la costrizione che abbiamo dentro, e quindi non troveremo altro che un mondo desolato e in bianco e nero. Imparare a convivere con noi stessi è quello che ora come ora più di tutto può aiutarci per sentirci dei giganti come ATLANTE, in grado di trovare la forza tale da portare il mondo intero – questo mondo malato - sulle nostre spalle.