Dita Von Teese dal vivo nel 2021 a Milano

Lo spettacolo che Dita Von Teese avrebbe dovuto portare sul palco degli Arcimboldi di Milano oggi, primo aprile, sospeso come qualsiasi altra manifestazione, ha una nuova data: il live dell’artista statunitense, al secolo Heather Renée Sweet, classe 1972, andrà in scena il 17 maggio 2021, nella stessa location originariamente prevista. A farlo sapere è il promoter della Von Teese, Vertigo, che rende noto anche che i biglietti acquistati per lo show dell’1 aprile rimarranno validi anche per la nuova data di maggio 2021. I biglietti sono ancora disponibili e in vendita su Ticketone.

La cantante, attrice, ballerina di burlesque e modella ex moglie di Marilyn Manson - i due si sono sposati nel 2005 con una cerimonia officiata da Alejandro Jodorowsky, per poi divorziare l’anno successivo – ha all’attivo numerosi film, apparizioni televisive e spettacoli. Nel 2018 la “Regina del burlesque” ha pubblicato il suo primo e al momento unico album in studio, “Dita Von Teese”.