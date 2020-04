Roger Waters, una cover di Victor Jara per Santiago. Ma anche per…

L’ex Pink Floyd ha diffuso qualche ora fa sui suoi social la sua interpretazione del brano di Víctor Jara del 1971 “The Right to Live in Peace”, in spagnolo – dunque nella versione originale – “El derecho de vivir en paz”. Jara è stato arrestato nel settembre del 1973 poco dopo il colpo di Stato che in Cile ha spodestato il presidente Salvador Allende: dopo essere stato interrogato e torturato l’artista è stato infine ucciso diventando un simbolo della sete di libertà dei cileni sotto dittatura e delle conseguenze della brutalità del regime di Pinochet. Roger Waters ha dedicato il brano al popolo di Santiago, ma non solo. Scrive il cantante, compositore e bassista britannico:

Una nota da Roger e Victor Jara:

Questa è per il popolo di Santiago e Quito e Jaffa e Rio e La Paz e New York e Baghdad e Budapest e per qualunque altro luogo dove l’uomo ci causa dolore.

Roger Waters è da anni impegnato in difesa dei diritti dei popoli oppressi ed è particolarmente attivo nella sensibilizzazione sulla questione palestinese. L’attivismo dell’artista entra spesso a far parte anche della sua musica e dei suoi tour, ricchi di riferimenti all’attualità. Il prossimo, di tour, di Waters, avrebbe dovuto prendere il via nel mese di luglio toccando varie città dell’Europa del nord: come quelle di molti altri colleghi, la tournée, battezzata “This Is Not a Drill Tour”, è stata sospesa per l’emergenza sanitaria in corso e posticipata al prossimo anno in date ancora da definirsi.