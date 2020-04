Emergenza Coronavirus: le collecting europee chiedono alla commissione UE di attivare un fondo di solidarietà

La diffusione del Covid-19 sta causando danni gravissimi alla filiera creativa, in particolar modo all'industria musicale, attualmente bloccata dai provvedimenti emanati dai governi europei per far fronte alla diffusione del contagio da Coronavirus. La società di colleting indipendente Itsright si è fatta portavoce di una richiesta di aiuto indirizzata alle istituzioni UE da diverse entità impegnate nell'intermediazione del diritto d'autore come SPEDIDAM (Francia), AIE (Spagna), SAMI (Svezia), RAAP (Irlanda), Playright (Belgio), HUZIP (Croazia) e APOLLON (Grecia): gli operatori del settore chiedono a Bruxelles di "istituire un Fondo di Solidarietà per far fronte ai danni economici causati agli artisti dall’emergenza sanitaria".

“Stiamo seguendo da vicino le misure adottate dal Governo Italiano che vanno nella giusta direzione", ha chiarito, in una nota, il presidente di Itsright Gianluigi Chiodaroli: "E' necessario, però, anche un coordinamento europeo, per garantire una risposta coerente ed efficace in termini di aiuti a sostegno degli artisti. La crisi è mondiale e la voce dell’Europa in questo momento è decisiva. Un fondo europeo è fondamentale e urgente, come importante è agire di concerto con tutti gli Stati membri e con gli operatori del settore”.

Secondo una stima effettuata da SIAE, i mancati guadagni ai quali artisti e titolari di diritti italiani rischierebbe di partire a causa della pandemia tra l'inizio dell'emergenza sanitaria e il 2012 potrebbero ammontare a un totale di 200 milioni di euro.