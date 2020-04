Coronavirus, l’Eurovision diventa uno show senza gara

Si apprende dal sito ufficiale dell’Eurofestival che nonostante l’edizione del 2020 sia stata, come noto, annullata a causa dell’emergenza sanitaria mondiale legata al Coronavirus, l’organizzazione non lascerà comunque a bocca asciutta quanti attendevano la finale della manifestazione che quest’anno avrebbe dovuto andare in scena dal 12 al 14 maggio prossimi in Olanda, a Rotterdam. Già nei giorni scorsi lo staff dell’Eurovision Song Contest aveva fatto sapere che avrebbe valutato qualcosa di diverso dalla tradizionale dinamica dell’evento per mantenere continuità e offrire comunque uno spettacolo al pubblico. Ebbene, il sito ufficiale dell’Eurofestival ha comunicato come intende muoversi, lanciando quello che sarà ufficialmente il sostituto dell’Eurofestival, lo Europe Shine a Light.

Europe! Shine A Light with us on 16 May💡🎊



We're excited to reveal our ideas for an alternative programme which will honour all the songs & artists of 2020🎉



And unite Europe in these difficult times👪

⁰

Take a look👉 https://t.co/W3JI90hBrB #Eurovision pic.twitter.com/18QZv0G3fm — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 31, 2020

Si tratta di uno spettacolo, che sarà trasmesso il 16 maggio prossimo, con tutti i brani originariamente in gara all’Eurofestival, incluso "Fai rumore" del nostro Diodato, a rappresentare l’Italia con la canzone vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il formato, però, a differenza del classico Eurofestival, sarà privo di gara, perdendo dunque, per quest’anno, la sua dimensione competitiva. A condurre lo show imbastito dall'Ebu e dagli olandese Npo, Nos e Avrotros saranno Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit. Per l’occasione, fa sapere l’organizzazione, saranno coinvolti anche artisti delle edizioni passate e verrà proposta – si legge – “una hit Eurovision del passato con testo unificato”.

Riferisce poi il sito dell’Eurovision che lo spettacolo sostitutivo durerà circa due ore e che tutti i dettagli relativi al cartellone e alle emittenti che lo trasmetteranno saranno comunicati nelle prossime settimane, ma quel che è certo è che lo show sarà visibile sul canale YouTube ufficiale dell’Eurofestival.