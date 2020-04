Amedeo Minghi, un video dall’ospedale: ‘È soprattutto per scusarmi’

Con il volto coperto dalla mascherina, ormai protagonista assoluta del difficile periodo che il mondo intero sta attraversando, Amedeo Minghi ha postato sulla sua pagina Facebook ufficiale un video - pubblicato qualche ora fa ma nel quale Minghi parla di una “domenica bellissima” – attraverso il quale il cantautore e autore romano condivide con i suoi fan alcune riflessioni. “Questa diretta è soprattutto per scusarmi con voi per avere tardato così tanto a riaprire questo dialogo interrotto così bruscamente e a lungo nel tempo”, spiega la voce di “Cantare è d'amore”, dopo aver fatto notare che la mascherina che indossa “è per il Coronavirus, bisogna sempre stare attenti”. Prosegue poi Minghi:

Ma sapete quelli come me in po’ così, insomma, un po’ da risonanza magnetica. Hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto, triste autolesionismo, che guarda caso colpisce poi le persone che amiamo di più. Questo è importante sottolinearlo perché le persone che amo di più sono quelle che alla fine da questo tipo di rapporto, di comportamento, sono quelle che ci rimettono di più. A parte i miei nipoti e le mie figlie che sono le cose più preziose della mia vita, a parte loro poi ci siete voi. E sapervi accanto per me è importante, è molto importante.

Ostacolato dal fatto di non riuscire più, improvvisamente, a vedere, Minghi prosegue lo stesso, a occhi chiusi, la sua diretta, raccontando che “siamo tornati, ci vogliamo stare, ci vogliamo essere” e che “questa sorta di autolesionismo deve finire”. Conclude infine il settantaduenne artista, che nel 2016 ha pubblicato il suo ultimo capitolo discografico “La bussola e il cuore”: “Sono qui da Roma, vi dico grazie di tutto, nella speranza di rivederci in qualche modo”.