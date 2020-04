Le brevi di oggi, 1 aprile: Courtney Barnett, Jack Black, Happy Mondays, Ty Segall, Dolly Parton

Justin Bieber ha ufficialmente annunciato, attraverso il suo staff, la sospensione del tour 2020 dell'artista a causa della pandemia di Coronavirus in corso. Le date della tournée, esclusivamente nordamericana, si legge nella nota diffusa che saranno riprogrammate il prima possibile. I concerti erano intesi a promuovere l’ultimo album del cantante canadese, “Changes”.

In segno di riconoscenza nei confronti dei medici, degli infermieri e in generale di tutto il personale ospedaliero che in questi giorni è in sovraccarico di lavoro per l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 Lizzo ha fatto recapitare il pranzo a diversi ospedali del Paese. “Voi ragazzi state operando in prima linea quindi per questo motivo volevo offrirvi il pranzo”, ha spiegato la cantante e rapper statunitense commentando le pietanze recapitate all’Henry Ford Hospital di Detroit.

Mike Skinner degli Streets ha condiviso una prima anticipazione del progetto congiunto con i Tame Impala: la clip di qualche secondo è un assaggio del mixtape collaborativo del quale ancora si attende di conoscere la data d’uscita.

Cresce il numero degli artisti che per alleviare l’isolamento dei fan hanno deciso di offrire lezioni online sul proprio strumento musicale. Tra gli ultimi che si sono aggiunti a questa scuola di musica virtuale ci sono il chitarrista dei My Chemical Romance Frank Iero e il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins: il primo mostra ai fan come riprodurre con la chitarra hit della formazione come “Welcome to the Black Parade” e “Ghost of You”, mentre il secondo, sulla scia dell’illustre collega Roger Taylor, fa scatenare i fan sui tamburi spiegando le tecniche della batteria.

Sarà disponibile a partire da domani, 2 aprile, la prima canzone in italiano di Jack Savoretti, “Andrà tutto bene”, nato nel corso di una diretta Instagram con i suoi fan e registrata nello studio casalingo del cantante: il ricavato di “Andrà tutto bene” sarà devoluto per intero all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per il progetto #genovapersanmartino impegnato nella battaglia contro il COVID-19. “La risposta dell’Italia a questo evento ha aperto la strada al mondo mostrando unità e bellezza in tutte le circostanze”, ha commentato Jack Savoretti. Ecco invece le parole del Direttore Scientifico dell’Ospedale Policlinico San Martino Antonio Uccelli:

Siamo lusingati dalla scelta di Jack di supportare con questa inedita iniziativa il nostro progetto. Conosciamo il suo profondo attaccamento a Genova, ai suoi abitanti e alle sue realtà e non possiamo che ringraziarlo, sperando presto di ospitarlo qui in Ospedale, una volta terminata questa emergenza, per mostrargli le strutture ed entrare nel merito dei progetti che finanzieremo con il ricavato derivante dalla vendita della canzone.

In tempi di Coronavirus, gli artisti se le inventano tutte per rimanere vicini ai fan. La star country Dolly Parton, ad esempio, ha annunciato un appuntamento settimanale che la vedrà leggere libri, tratti dal catalogo della sua Imagination Library, per bambini e bambine prima che i piccoli vadano a dormire per augurare loro la buonanotte. Il primo episodio del format battezzato "Goodnight With Dolly" sarà trasmesso su YouTube domani, 2 aprile, alle 7 pm ET (in Italia l’una di notte).

Dopo la collaborazione con Fiorello, Rovazzi, J-Ax e Nina Zilli, uscirà il prossimo 3 aprile il nuovo singolo di Danti, “Canzone sbagliata”, con i featuring di Luca Carboni e Shade. “Cantare insieme a Luca è stato davvero un grande regalo, ed è un piacere tornare a collaborare con Shade”, ha commentato Daniele "Danti" Lazzarin, aggiungendo: “E vi dico che il brano che ho ascoltato di più nel 2019 è stato ‘Fragole buone buone’ di Luca? Appena abbiamo registrato il brano ho capito che era la persona giusta per la canzone sbagliata!”. Queste invece le parole di Luca Carboni: “In questo strano e difficile momento è stato davvero liberatorio cantare con Danti e gli altri amici questa canzone…sbagliata. Consapevole che, in fondo, non c’è niente di sbagliato se questa montagna di errori vi porterà a cantare e sorridere come abbiamo fatto noi. Buon ascolto!”. Quanto a Shade, il rapper ha dichiarato a proposito di “Canzone sbagliata”: “Ci siamo divertiti a sbagliare, perché fare sempre tutto giusto sarebbe monotono, no? Non c’è una formula magica per fare le hit ma sicuramente un ingrediente che aiuta è il divertimento, e quello in studio con Danti non manca mai!”.

Dopo “MTV Unplugged (Live in Melbourne)”, l’ultima pubblicazione di Courtney Barnett, la cantautrice australiana si prepara a sperimentarsi nella colonna sonora di un film. Riferisce infatti Pitchfork che la voce di “City Looks Pretty” ha firmato un contratto per la realizzazione della musica del documentario sul movimento per l’emancipazione delle donne attivo negli anni Sessanta e Settanta noto come Women’s Liberation Movement intitolato “Brazen Hussies” e diretto da Catherine Dwyer. Barnett se ne occupaerà insieme Evelyn Ida Morris, anch’essa accreditata come autrice della colonna sonora del progetto ancora in via di sviluppo.

Anche Jack Black ha ceduto a TikTok, pubblicando sul social network cinese il suo primo video. La clip è in pieno stile Jack Black e vede il cantante dei Tanacious D esibirsi in un buffo balletto da lui battezzato “danza della quarantena”, a petto nudo con cappello da cowboy e stivali. Potete guardarlo qui.

Il frontman degli Happy Mondays Shaun Ryder ha fatto sapere nel corso di un'intervista con Sky News di essere piuttosto convinto che lui e sua moglie abbiano entrambi avuto il Coronavirus. “Abbiamo avuto i sintomi. Niente mette a letto la mia signora: non importa quello che succede, lei si alzerà anche se sta morendo, ma questo l’ha stesa. È stata a letto per più di una settimana”, ha dichiarato l’artista, spiegando di essersi trovato lui stesso privo di energie.

Ty Segall ha pubblicato oggi l’EP di cover “Segall Smeagol” nel quale il polistrumentista statunitense fai sue sei canzoni di Harry Nilsson tratte dall’album “Nilsson Schmilsson”. “Erano anni che volevo suonare ‘Nilsson Schmilsson’ così ho sfruttato il fatto di essere a casa per realizzare delle cover dei miei passaggi preferiti del disco”, ha fatto sapere l’artista, classe 1987, attraverso una nota stampa.