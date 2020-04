Le brevi di oggi, 1 aprile: Courtney Barnett, Jack Black, Happy Mondays, Ty Segall

Dopo “MTV Unplugged (Live in Melbourne)”, l’ultima pubblicazione di Courtney Barnett, la cantautrice australiana si prepara a sperimentarsi nella colonna sonora di un film. Riferisce infatti Pitchfork che la voce di “City Looks Pretty” ha firmato un contratto per la realizzazione della musica del documentario sul movimento per l’emancipazione delle donne attivo negli anni Sessanta e Settanta noto come Women’s Liberation Movement intitolato “Brazen Hussies” e diretto da Catherine Dwyer. Barnett se ne occupaerà insieme Evelyn Ida Morris, anch’essa accreditata come autrice della colonna sonora del progetto ancora in via di sviluppo.

***************************************

Anche Jack Black ha ceduto a TikTok, pubblicando sul social network cinese il suo primo video. La clip è in pieno stile Jack Black e vede il cantante dei Tanacious D esibirsi in un buffo balletto da lui battezzato “danza della quarantena”, a petto nudo con cappello da cowboy e stivali. Potete guardarlo qui.

***************************************

Il frontman degli Happy Mondays Shaun Ryder ha fatto sapere nel corso di un'intervista con Sky News di essere piuttosto convinto che lui e sua moglie abbiano entrambi avuto il Coronavirus. “Abbiamo avuto i sintomi. Niente mette a letto la mia signora: non importa quello che succede, lei si alzerà anche se sta morendo, ma questo l’ha stesa. È stata a letto per più di una settimana”, ha dichiarato l’artista, spiegando di essersi trovato lui stesso privo di energie.

***************************************

Ty Segall ha pubblicato oggi l’EP di cover “Segall Smeagol” nel quale il polistrumentista statunitense fai sue sei canzoni di Harry Nilsson tratte dall’album “Nilsson Schmilsson”. “Erano anni che volevo suonare ‘Nilsson Schmilsson’ così ho sfruttato il fatto di essere a casa per realizzare delle cover dei miei passaggi preferiti del disco”, ha fatto sapere l’artista, classe 1987, attraverso una nota stampa.